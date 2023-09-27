Они среди нас? Где живут потомки гигантских пауков из Австралии

Фото, видео: www.globallookpress.com / K. Wagner;Личный архив Юрия Гниненко; 5-tv.ru

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Недавно австралийские палеонтологи при раскопках нашли членистоногое, возраст которого около 16 миллионов лет.

В Австралии обнаружили окаменелость гигантского паука, который обитал на континенте 16 миллионов лет назад. По мнению специалистов, он принадлежал к семейству Barychelidae.

Кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко заявил эксклюзивно для 5-tv.ru, что потомки огромных членистоногих обитают на Земле и по сей день. По мнению специалиста, некое подобие гигантского паука точно сохранилось и в наше время, значительно сдав в размерах, но свою главную черту — хищность — оно при развитии не утратило.

«Пауки же все сохранились. Пауков очень много видов, родов, семейств. Так или иначе, они все в какой-то степени родственники А крупные пауки в тропиках и сейчас есть», — объясняет специалист.

При этом Гниненко отмечает, что найденный паук питался тем же способом, что и современные. Дело в том, что у пауков есть так называемый внешний желудок — ему в поле зрения попадает жертва, он к ней подходит, прокалывает и впрыскивает внутрь тела свои пищеварительные соки.

«(Затем — Прим. ред.) отходит в сторонку и ждет какое-то время. В результате этого внутренности полуперевариваются. И там, под кожей этой жертвы, получается питательный бульон, коктейль. Через какое-то время, через несколько часов (в зависимости от вида), паук приходит и выпивает все содержимое. Ему не надо кусать как тигру, терзать жертву», — рассказывает эксперт.

По мнению энтомолога, яд паука опасен для человека и других животных, ведь он может убить. Что касается весьма крупных размеров, все дело во времени, когда паук обитал на Земле: тогда были и габаритные жертвы, и объемные хищники.

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