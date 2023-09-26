Грузия прекратила реэкспорт автомобилей из ЕС в Россию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Ограничения введены в соответствии с 11-м пакетом санкций.

В Грузии вступил в силу запрет на экспорт, реэкспорт и транзит в Россию автомобилей из Европы. Такие же правила действуют и для американских машин.

Ограничения введены в соответствии с 11-м пакетом санкций ЕС против России и касаются автомобилей с объемом двигателем больше, чем 1,9 литра, а также гибридных машин и электромобилей. При этом сама Грузия теряет огромную прибыль.

По данным статистики Национальной службы страны, доход от реэкспорта автомобилей в первой половине года составил более 65 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкие автомобильные концерны Audi и BMW отключили дилеров из России от программного обеспечения (ПО). Владельцы машин уже начали получать сообщения об отключении ПО.

Одна пострадавшая рассказала, что заехала на плановый техосмотр, в ходе которого мастера обмолвились о том, что доступ к онлайн-системам BMW заблокирован.