Песков в ответ на слова Санду назвал Россию частью европейских ценностей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka; 5-tv.ru

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В Кремле предостерегли население Молдавии, ведь именно ему придется платить за ошибки политиков.

Власти Кишинева делают ошибку, отворачиваясь от Москвы. Об этом заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отреагировал на слова президента Молдавии Майи Санду, которая призвала выбрать европейские ценности вместо отношений с Россией. По словам Пескова, отчетливо прослеживается тенденция — иностранные политики видят в европейских ценностях обязательное отрицание всего русского.

«Это глубокое заблуждение. Россия — это часть европейских ценностей», — прокомментировал Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина обратил внимание, что Санду делает ошибку, которая, в первую очередь, отразится на населении республики. Он подчеркнул, что за промахи властей платят обычные люди.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что антироссийские санкции были нацелены на обычных людей.