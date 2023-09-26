«Закрыл ей рот»: порноактер из ФРГ приютил беженку с Украины, а потом ее изнасиловал

В Германии порноактер надругался над жившей у него беженкой с Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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От подробностей этого дела волосы встают дыбом.

В Германии озверевший от безнаказанности порноактер приютил у себя в доме беженку с Украины, а затем надругался над ней. Таким образом мужчина решил истребовать с жертвы плату за оказанную услугу.

По версии следствия, весной 2022 года местный житель, не первый год подрабатывающий музыкантом и съемками в порно, познакомился с жительницей Украины. Разговорившись, обвиняемый пригласил гостью к себе.

В откровенной беседе девушка призналась, что пишет книги для детей, сообщает Bild. При этом в роковой вечер немец запер девушку в квартире и надругался над ней.

В попытке избежать печальной участи пострадавшая выбегала на балкон и буквально умоляла очевидцев вызвать полицию. Свою вину в содеянном немец так и не признал.

Уже на допросе он рассказал, что об интимном контакте в тот вечер якобы не было и речи. Провокации гостьи, говорит злоумышленник, вывели его из себя: единственное правонарушение, которое он совершил — поднял на нее руку.

«Я закрыл ей рот из-за соседей. Никакого изнасилования не было. Я слышал, как она говорила по телефону. Она сообщила полиции мой адрес, который, должно быть, прочитала в моем партбилете. Я вышел из себя и дал ей пощечину. Я запер комнаты, чтобы она не взяла нож. Она кричала с балкона, я оттащил ее оттуда, мы упали на пол. Я закрыл ей рот», — утверждает он.

Сейчас полицейские проводят закрытое расследование дела — подозреваемого временно отпустили. После пережитого кошмара украинка переехала к знакомым и планирует дать показания до начала октября.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинская беженка бросила мужа ради финна после 30 лет брака.