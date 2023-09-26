Путин подписал указ о повышении зарплат некоторым госслужащим

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Выплаты будут проиндексированы на 5,5%.

С 1 октября некоторым госслужащим поднимут зарплаты. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Из документа следует, что выплаты будут проиндексированы на 5,5%. Они коснутся зампредседателя Совбеза РФ, российских дипломатов, чиновников федеральной территории «Сириус», некоторых министров и ряда других категорий госслужащих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минимальный размер оплаты труда в России с 2024 года увеличится на 18,5%, что существенно больше инфляции.