Президент Латвии заявил о возможном закрытии границ с Россией и Белоруссией

Фото: ALDA KALNINA / ТАСС

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С чем связан такой шаг?

Латвия может полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией. Об этом заявил президент страны Эдгарс Ринкевичс после переговоров с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.

Латвийский политик объяснил такой возможный шаг наплывом нелегальных мигрантов.

«Латвия готова принять все необходимые меры, в том числе закрыть границу с Белоруссией и Россией, особенно в случае массового притока мигрантов», — говорится в заявлении по итогам переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Финляндии возле города Иматра закончили строить пробный участок заграждения на границе с Россией. По данным СМИ, он был введен в эксплуатацию.