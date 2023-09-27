Самой близкой: как поздравить маму с днем рождения своими словами

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Особый день — замечательная возможность сказать человеку, как много он значит для вас.

Если подобрать правильные слова для мамы, они ни за что не оставят ее равнодушными. Существует ТОП-10 вариантов, как поздравить ее с днем рождения.

Трогательное поздравление

Дорогая и любимая моя мамочка! Я от всей души хочу поздравить тебя с твоим днем рождения и пожелать тебе, самое главное, здоровья и долгих лет жизни.

Оставайся всегда такой же доброй, нежной и красивой! Желаю, чтобы ты всегда была веселой и радостной, будь счастлива и любима!

Милое поздравление

Моя самая родная и неповторимая мамочка, поздравляю тебя с днем рождения. Пусть в твоей жизни будет больше поводов для радости. Пусть в твоих глазах будет больше счастья, пусть на твоем лице всегда будет улыбка. Оставайся всегда здоровой и молодой, красивой и самой лучшей. Мне не хватит всех слов, чтобы выразить, как я тебя люблю и как благодарна за все. Я тебя очень люблю!

Короткое, но искреннее поздравление

Дорогая мамочка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю здоровья крепкого, только счастливых и радостных дней. Почаще улыбайся и поменьше переживай, будь неиссякаемым источником энергии. Очень тебя люблю!

Щедрое поздравление

Мама, я очень хочу тебе пожелать всего хорошего, что только есть на свете, и самого важного — здоровья. Желаю, чтобы меньше уставала, реже болела, чаще ощущала себя счастливой и легкой, как пушинка. Пусть у тебя будет повод радоваться каждому новому дню.

Чувственное поздравление

Родная мамочка, с днем рождения! Желаю тебе здоровья крепкого, душевного спокойствия, больше солнечных дней и долголетия. Воплощай в жизнь свои мечты и верь в свои силы так же, как веришь в наши! И пусть ангел-хранитель оберегает тебя от бед, печалей, тревог и болезней.

Быстрое поздравление

Мамочка, в этом радостный день мне хочется пожелать тебе всего самого светлого и доброго. Пусть на твоем лице всегда сияет улыбка, а глаза светятся от счастья. Крепкого тебе здоровья и огромного терпения!

Благодарное поздравление

Нет в мире таких слов, которые передали бы всю мою любовь к тебе и всю благодарность за то, что ты делаешь для меня. Мамочка, пусть этот день, как и все остальные в твоей жизни будут максимально светлыми и добрыми, ведь ты заслуживаешь этого.

Поздравление на расстоянии

Милая моя мамочка, так хочется обнять тебя сегодня и в твой день рождения пожелать здоровья и счастья. Мы далеко друг от друга, но пусть это расстояние ничего не значит! Моя теплота и любовь летят к тебе быстрее ветра, а я постоянно чувствую твою заботу.

Нежное поздравление

Мамулечка, с днем рождения тебя! Безумно тебя люблю и от всей души желаю знать только радость и счастье. Спасибо тебе за большой труд и доброе сердце. Пускай исполняются все твои желания.

Теплое поздравление

С днем рождения, моя родная мамочка! Я желаю тебе здоровья, благополучия и много приятных моментов в жизни. Ты для меня всегда была примером терпения, мудрости и духовности. Я никогда не перестану удивляться твоей силе духа и готовности помочь. Спасибо, что ты у меня есть!

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