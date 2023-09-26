«Новые способы взломов»: можно ли безопасно сохранить WhatsApp* на телефоне

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД_КОРНИЕНКО; личный архив Артема Геллера; 5-tv.ru

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К чему приведет возможное отключение некоторой части клиентов от доступа к популярному мессенджеру?

Приложение WhatsApp* скоро пропадет с экранов некоторых смартфонов. Последним днем работы мессенджера объявлено 24 октября. Известие о скором прекращении работы спровоцировало нешуточный переполох среди клиентов.

Эксклюзивно для 5-tv.ru главный разработчик сайта президента России Артем Геллер объяснил, можно ли сохранить работу приложения на своем телефоне и насколько его использование будет безопасно. Так, по словам IT-специалиста, переживать за возможное отключение точно не стоит обладателям новеньких смартфонов — пока гаджеты будут подключены к актуальному программному обеспечению, WhatsApp также будет продолжать работу.

«Все IT-компании на каком-то этапе прекращают поддержку совсем старых продуктов и устаревших технолгий, которые не дают развиваться их приложениям. Здесь, похоже, тот же самый случай: если WhatsApp* сейчас у вас работает на тех устройствах, которые потенциально с октября не будут поддерживаться, нужно просто не удалять это приложение», — объяснил он.

Уже после введенных ограничений мессенджер еще послужит обладателю смартфона какое-то время, успокоил потребителя Геллер. Однако с течением времени использование приложения будет менее безопасным, предупреждает он.

«Пока что WhatsApp решил, что эта версия приложения достаточно безопасна. Но по факту все время ищутся новые места и способы взломов. Поскольку эти версии приложения уже давно живут, вероятность того, что к ним подберут ключ злоумышленники, повышается. Поэтому со временем уровень безопасности становится ниже, но я не знаю, насколько это актуально для простых пользователей. Пока что безопасность остается на приемлемом уровне. В идеале версия приложения должна быть максимально актуальной», — акцентировал внимание он.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Telegram появится новая функция.

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