«Мы никогда не скажем»: что сделала исхудавшая от анорексии Шишкова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Совсем недавно модель призналась, что страдает от расстройства пищевого поведения. Зачем ей понадобилось такое преображение?

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати модель Алена Шишкова после признания в наличии расстройства пищевого поведения обратилась к пластическому хирургу. И захотела вовсе не омолодить лицо, а убрать лишний жир.

Врач, который проводил операцию, опубликовал кадры с Шишковой в личном блоге. На видео — плановый прием после процедуры и проверка хода реабилитации.

«Получилось идеально. Мы никогда не скажем, что здесь была какая-либо липосакция. Я даже, проводя рукой, не чувствую никаких бугорков. Но пациентка тоже у нас молодец, она, конечно, старалась», — поделился доктор.

Модель, предположительно, сделала липосакцию рук и лица. В своем блоге она ничего о каких-либо операциях не рассказывала, что неудивительно.

Совсем недавно подписчики жалели ее из-за анорексии и булимии, в которых Шишкова призналась сама. В течение восьми лет модель проходила курсы по набору веса в разных клиниках и санаториях, пила лекарства, пробовала специальные диеты, была зависима от мочегонных препаратов и вызывала рвоту после приемов пищи.

Так, при росте 176 сантиметров Шишкова весила 45 килограммов. Она утверждала, что ей удалось победить болезнь и полюбить себя.

Однако после душещипательного рассказа модель рекламировала в блоге соки для похудения. А теперь знаменитость «попалась» на липосакции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Шишкова с детства страдала от излишней худобы.