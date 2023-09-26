ФНС разблокировала банковские счета Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов

Фото: Григорьев Максим / ТАСС

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Между тем блогер остается под домашним арестом до 26 октября.

Банковские счета блогера Елены Блиновской, проходящей по делу о неуплате налогов, разблокированы Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом 5-tv.ru сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.

Она уточнила, что счета разблокированы, поскольку было опоздание с отчетностью.

«Лена опоздала с отчетностью и налоговики наложили свои аресты, которые она сейчас оплатила», — рассказала Сальникова.

Между тем Блиновская остается под домашним арестом до 26 октября в рамках уголовного дела о неуплате 918 миллионов рублей налогов. Ей запрещено пользоваться интернетом и уходить из дома без разрешения следователя, все счета заблокированы. Недавно, сообщал 5-tv.ru, блогера отпустили проголосовать на выборах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Блиновской заявила о мошенничестве, связанном с ее именем.