Швейцария намерена продать 25 танков Leopard 2 Германии

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Есть ли риск того, что боевые машины затем передадут киевскому режиму?

Швейцария может продать 25 танков Leopard 2 Германии. Об этом сообщает местное телеграфное агентство.

По информации СМИ, немецкая сторона якобы пообещала не передавать боевые машины киевскому режиму в случае покупки их у швейцарских коллег.

Известно также, что танки может купить концерн Rheinmetall.

Днем ранее, 25 сентября, на Украине заметили первую партию танков Abrams. По информации СМИ, боевые машины киевском режиму были переданы в субботу, 23 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украину доставили менее половины от обещанных танков Abrams.