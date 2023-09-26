Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

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Российская сторона нашла, чем ответить на поставленное Киеву оружие.

Российская армия широко использует противотанковые управляемые ракеты «Корнет» на украинском театре боевых действий. Авторы Military Watch Magazine пишут, что различные вариации этих снарядов продемонстрировали свою способность ликвидировать лучшие танки ВСУ, поставленные Западом.

«Эта ракета способна нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2 даже с самой сильной броней», — указано в материале.

Авторы обращают внимание, что немецкие Leopard, в том числе их самые последние модели Leopard 2A6, массово уничтожались с начала контрнаступления ВСУ. Украинская сторона потеряла много единиц техники. При этом отмечается, что украинские нацисты потеряли еще большее число устаревших моделей, таких как Leopard 2A4 и Leopard 1.

В статье также сообщается, что страны Запада отправляют на украинский фронт все больше живой силы. В зоне СВО встречается иностранный спецназ, командиры и вспомогательный персонал, отвечающий за управление техникой и логистику.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что СМИ узнали о количестве доставленных на Украину танков Abrams.