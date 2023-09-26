«Большие траты и никаких гарантий»: чем для Финляндии обернется вступление в НАТО

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Antti Hämäläinen; 5-tv.ru

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Североатлантический альянс много требует, но что дает взамен?

Финляндия начинает осознавать, что участие в НАТО, куда страна скоропостижно вступила весной этого года, оказывается, несет за собой серьезные траты и сложности. Такое мнение высказал гендиректор по оборонной политике минобороны Финляндии Янне Куусела. Военный эксперт Игорь Никулин уверен: местные политики еще не до конца осознали, что на самом деле их ждет. Об этом он рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Для Финляндии вступление в военный альянс как таковое является отходом от традиционной политики соблюдения нейтралитета, которую прежде вело государство. По словам специалиста, именно такой подход, так или иначе, создал страну и обуславливал ее успехи последних лет. Хотя, если обратиться к истории, раньше Финляндия имела неприглядную репутацию «отсталой провинции» сначала Швеции, потом России.

При этом Игорь Никулин отмечает, что благодаря своему решению вступить в НАТО, финны лишились российских энергоносителей, другого сырья, да, в общем, всего рынка нашей страны. И со временем проблемы станут все очевиднее.

«Очень скоро они осознают, что финские костюмы, допустим, в Европе никому не нужны. Или изделия из радиотехники. Я думаю, что всех издержек они еще не осознали, но отток российских туристов… в общем, уже начались перебои и с электроэнергией, и с бензином, и с тем же лесом, который они традиционно получали из России. Газом. Но, конечно, встраивание в структуру НАТО требует больших затрат», — говорит военный эксперт.

Никулин добавляет, что для соответствия стандартам альянса необходимо, например, тратить не менее 2% ВВП на оборону, укреплять свои границы. Но при случае возникновения реальной военной угрозы речи о каких-то существенных гарантиях безопасности для этой страны со стороны НАТО фактически нет.

«Они им гарантируют только то, что в случае серьезней войны Финляндия примет на себя первый удар. Больше они ничего не гарантируют. А хотят они в этом участвовать или не хотят, их уже никто спрашивать не будет. Американские марионетки плюют на свои на свои национальные интересы, будь то в Армении, Украине, Финляндии, странах Прибалтики, Польши и так далее», — добавляет специалист.

При этом Игорь Никулин считает, что Финляндия может выйти из кабалы, в которую добровольно себя погрузила. Но для этого нужен сильный лидер, например, такой как Карл Густав Маннергейм. Но пока Европа является оккупированной англосаксами, по мнению эксперта, такое вряд ли случится.

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