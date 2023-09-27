Для обоих партнеров: чем опасен анальный секс

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Читайте нас в: Дзен Новости

Какие угрозы для здоровья несет данный вид интимной близости?

Врач-сексолог Олег Гулько объяснила изданию Газета.ру, почему незащищенный анальный секс может быть опасен для здоровья обоих партнеров. Так, это зачастую приводит к развитию различных заболеваний мочеполовой системы.

Читайте также Темное дело: какими болезнями может обернуться анальный секс

«Проникновение кишечной палочки — естественной бактерии для нормальной флоры кишечника — в половые пути мужчин и женщин связано с последующим возникновением циститов и пиелонефрита. Причем у обоих партнеров. А у женщин могут развиться и другие гинекологические проблемы на фоне воспаления», — говорит специалист.

Также при этом повышается риск заражения инфекционными заболеваниями: гонореей, хламидиозом, генитальным герпесом, гепатитом, ВПЧ и ВИЧ. Более того, в процессе происходит травматизация, в результате которой образуются микротрещины, что ведет к беспрепятственному попаданию инфекции в пораженные участки.

«Слизистая прямой кишки более тонкая и нежная, чем слизистая влагалища. Она не имеет естественного механизма увлажнения, как результат, при действиях в анальном канале возникают микротрещины, которые будут являться входными воротами для попадания инфекции в организм», — отметила врач.

Поцелуй его туда! 13 эрогенных зон мужчин, которые разожгут страсть

Чтобы снизить риски, по словам Гулько, следует всегда использовать специальные презервативы для анального секса и силиконовый лубрикант, так как он, в отличие от средства на водной основе, обеспечивает долгий эффект скольжения. Кроме того, обязательно следует менять контрацептив, если происходит переход от анального секса к вагинальному проникновению.

Ранее 5-tv.ru писал, что влияет на женскую сексуальную жизнь.