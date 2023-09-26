Карьера под угрозой? Известная фигуристка осталась без документов

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Наставница Гном Гномыча рискует остаться без ключевых соревнований в карьере.

У фигуристки и по совместительству тренера Гном Гномыча Ангелины Кальницкой пропало удостоверение мастера спорта, аттестат об образовании и телефон. Теперь карьера спортсменки висит на волоске.

По информации Telegram-канала Mash, несколько недель назад победительница Всероссийских соревнований готовилась представить страну на мировой ледовой арене, но в один прекрасный день не нащупала в кармане важных документов. Были ли они украдены или просто потеряны, предстоит установить полицейским.

Кальницкая уже написала заявление с просьбой отыскать пропавшее. Известно, что без удостоверения фигуристка и наставница Саши Плющенко не сможет стать участницей международных соревнований.

Кроме того, без аттестата спортсменку могут отстранить от педагогической деятельности в академии олимпийского чемпиона. Известно, что девушке предлагали поучаствовать в проекте «Ледниковый период», но она отказалась в пользу работы тренером. Сами Плющенко и Рудковская пока предпочитают хранить молчание о случившемся.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рудковская сообщила о болезни Плющенко.