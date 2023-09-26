Следователи подтвердили, что упавшая в прошлом году в Польше ракета была украинской
Rzeczpospolitа: следователи подтвердили, что в Польше упала ракета с Украины
Фото: Reuters / 2022 Thomson Reuters
Инцидент произошел 15 ноября 2022 года и унес жизни двух людей.
В рамках расследования удалось установить, что в Польше в ноябре прошлого года упала ракета с Украины. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.
Польские следователи исключили возможность запуска снаряда с территории России. В прокуратуре страны раскрывать детали не стали в силу их засекреченности, однако отмечается, что следственные действия были завершены, и их результат исчерпывающий.
«Это украинская ракета ПВО взорвалась в Пшеводове и убила двух человек», — приводит газета слова источника.
Уточняется, что местные следователи в рамках мероприятия не сотрудничали с украинской стороной. Киев никаких материалов не предоставил.
Пресс-секретарь Генпрокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский сообщил о направлении Украине запроса о правовой помощи. Сейчас Варшава находится в ожидании ответа.
Ранее 5-tv.ru писал, что Польша обвинила Олафа Шольца во вмешательстве во внутренние дела страны.