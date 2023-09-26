Российские военные улучшили позиции на авдеевском и марьинском направлениях

Фото: Река Александр / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Там уничтожены несколько опорных пунктов ВСУ.

Ситуация в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине меняется в лучшую сторону — позиции российских военных улучшены на авдеевском и марьинском направлениях. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Так, по его словам, за последние сутки на данных участках уничтожены несколько опорных пунктов боевиков киевского режима.

«Сейчас там не только серая зона расширена, но и уничтожено несколько опорных пунктов противника», — указал Пушилин в эфире одного из федеральных каналов.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина очень хочет получить ракеты ATACMS и уже имеет на них планы.