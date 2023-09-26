Фото: www.globallookpress.com / U.S. Army

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Первую партию боевых машин, переданную от США, уже заметили в зоне спецоперации.

Украина долго ждала поставки от американских союзников танков Abrams, однако вряд ли это как-то изменит ситуацию. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

«Украинские чиновники признают, что спустя четыре месяца после начала наступления эта техника вряд ли существенно изменит ход боевых действий», — говорится в материале.

Днем ранее, 25 сентября, на Украине заметили первую партию танков Abrams. По информации СМИ, боевые машины киевском режиму были переданы в субботу, 23 сентября.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ используют мощные системы РЭБ, которые с легкостью выведут из строя американские ракеты ATACMS.