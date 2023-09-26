FT: большая часть экспорта нефти из России избежала влияния потолка цен

Фото: www.globallookpress.com / Boris Babanov; 5-tv.ru

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Страны G7 ввели потолок цен на российское сырье в конце 2022 года.

России удалось избежать влияния потолка цен на нефть, введенного странами G7, на большую часть экспорта нефти. Об этом пишет The Financial Times.

Автор материала со ссылкой на данные страховых и судоходных компаний сообщает, что морские поставки российской нефти в августе осуществлялись без западной страховки практически повсеместно. Страховка является гарантией того, что цены на нефть будут составлять 60 долларов за баррель.

«Избежать влияния потолка цен в отношении большей части нефтяного экспорта стало возможным благодаря тому, что перевозки российских нефтепродуктов осуществлялись без западной страховки», — сказано в статье.

Евросоюз отказался от нефтепродуктов РФ, а также совместно со странами G7 ввел потолок цен на сырье из России для третьих стран 5 декабря 2022 года. Запад хотел лишить Москву дохода и сохранить поставки, но получил отказ от сотрудничества для всех поддерживающих санкционный режим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США оказались на распутье из-за высоких цен на нефть.