Река смыла целое поселение на фоне сильнейших дождей в Гватемале

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ben Marans; 5-tv.ru

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А главная магистраль страны оказалась заблокирована.

Проливные дожди привели к трагедии в Гватемале. По меньшей мере шесть человек погибли и еще 19 пропали без вести в результате паводков.

Река вышла из берегов и смыла целое поселение, от оползней пострадали и другие регионы. А главная магистраль Гватемалы оказалась заблокирована.

За этот сезон дождей более десяти тысяч человек были эвакуированы. Но еще столько же до сих пор остаются в опасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что юг Австрии оказался во власти сильнейших дождей. Они спровоцировали разрушительные наводнения сразу в нескольких провинциях.

В Тироле из-за потопа прерывали железнодорожное сообщение и перекрывали мосты. Там же в горах сошли оползни.