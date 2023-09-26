Нашли по крикам: мальчик оказался внутри горящей квартиры в Екатеринбурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Его крики услышали рабочие, которые рядом прокладывали водопровод.

Пожар вспыхнул в Екатеринбурге на третьем этаже многоквартирного дома. Внутри находился мальчик — он оказался в ловушке и стал звать на помощь.

Крики услышали рабочие, которые рядом прокладывали водопровод. Они подогнали экскаватор, подняли ковш и спустили в нем ребенка.

После один из строителей еще раз поднялся в ковше экскаватора в квартиру — удостовериться, что внутри больше никого нет. А следом приехали спасатели, которые потушили пожар.

Ребенок не пострадал, его передали матери. Ее, как отмечается, в момент возгорания дома не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожар едва не уничтожил одно из старейших поселений на Урале, которое было основано еще в середине XVII века. Сначала загорелся один деревянный дом, но из-за сильного ветра пламя перекинулось на соседние постройки.