США отказались приглашать Путина на саммит АТЭС в ноябре

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Россия встретилась с препятствиями для полноценного участия в экономическом форуме и будет учитывать поведение американской стороны.

США не собираются приглашать Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

По его словам, правительство Штатов уже донесло свое решение до России по двусторонним каналам. Они аргументировали это тем, что в 2023 году не могут пригласить на встречу лидеров из ряда стран, так как в отношении многих действуют санкции.

«Я, как старшее должностное лицо Российской Федерации, активно с ними взаимодействую и в очередной раз отправил запрос с призывом направить приглашение российскому лидеру», — заявил Бердыев.

Он считает, что такое решение со стороны США демонстрирует их недобросовестность и политизацию сугубо экономического форума. Россия встретилась с препятствиями для полноценного участия в работе АТЭС и будет учитывать поведение американской стороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американские власти запретили журналисту Такеру Карлсону брать интервью у Путина.