США и НАТО утроили частоту разведывательных полетов в районе Крыма с начала года

Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Taylor Crul

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Еженедельное количество вылетов увеличилось с семи до 21.

США и их союзники по НАТО втрое увеличили частоту разведывательных полетов в районе Крыма. С начала 2023 года это число выросло с семи до 21 в неделю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Flightradar24. В частности, в архиве треков указано, что с 18 по 24 сентября был совершен 21 полет недалеко от российского полуострова — самолетами и стратегическими беспилотниками, принадлежащими Штатам и другим странам блока.

Так, на востоке Румынии пролетали американские самолеты P-8A Poseidon и EP-3E Aries II, британские RC-135W Rivet Joint и E-3A Sentry. Над черным морем были зафиксированы разведывательные дроны США RQ-4B Global Hawk. Большее число вылетов на счету Вашингтона — 16 из 21.

Проще понять разницу, если сравнить сегодняшние показатели с началом года. Тогда и в начале весны в небе над Черным морем пролетало одно судно в день. В конце января авиация Штатов и НАТО выпустила семь самолетов за неделю в данном районе, а в конце мая пять.

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