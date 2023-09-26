В Хакасии нашли пропавших в тайге подростков

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Пятеро детей ушли за орехами и перестали выходить на связь. Обнаружить спасателям их удалось спустя 12 часов после исчезновения.

В Хакасии нашли подростов, пропавших накануне в тайге. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что пятеро детей ушли в тайгу за орехами и перестали выходить на связь. Незамедлительно была организована поисково-спасательная операция. Несовершеннолетних удалось найти спустя 12 часов после их исчезновения. Они были обнаружены в семи километрах от деревни Нижний Матур, где проживают.

Отмечается, что все находятся в удовлетворительном состоянии. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело подростка нашли в лесу в Московской области при странных обстоятельствах.