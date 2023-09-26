Почему Наталья Рудова не играет в театре: «Мне не нужны аплодисменты»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Звезда кино и сериалов заявила, что не работает на живой сцене по собственному желанию.

Актриса Наталья Рудова не выходит на театральную сцену не потому что никто не приглашает, а потому что сама того не желает. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на презентации нового проекта Эмина Агаларова караоке-клуба Royal Estate. Звезда российского кино и сериалов заявила, что зрительный контакт с залом ее не подпитывает, а бурные овации не вдохновляют, гораздо приятнее работать перед камерой.

«Я не люблю прямого контакта со зрителем, скажем так. Я играла в театре только когда училась в театральном, не люблю. Плюс не в потому что отсутствуют дубли, не в этом дело. Мне не нужны аплодисменты, вот в чем фишка, я не люблю аплодисменты. Мне не нужно прямое признание публики, я люблю вещать через коробочку, где я могу делать все что угодно. Мне достаточно того, что подойдет ко мне режиссер, скажет, что это было гениально», — заявила Рудова.

Артистка явила миру свой талант еще совсем юной особой — в детском киножурнале «Ералаш». Первые эпизоды в сериалах она сыграла в начале нулевых, а популярность обрела в 2007-м после участия в проекте «Татьянин день», за ним последовал «Универ. Новая общага» и многие другие. Кроме того, Рудова участвовала в съемках видеоклипов на песни отечественных исполнителей.

В последние два года актриса активно снимается в развлекательных видеошоу, а также ведет свой блог. В 2022-м это была передача «Звезды в Африке», а в 2023-м — «Выжить в Дубае». За это же время на экраны также вышли ленты «Осьминог» и «Коммерс», «Жизнь по вызову». Артистке 40 лет, и она неоднократно блистала в качестве модели. И хоть выглядит Рудова молодо и подтянуто, она не исключает, что однажды решится на радикальные перемены.

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