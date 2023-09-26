Требуют уголовного дела: на жену хирурга Хайдарова написали заявление в полицию

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Одна из пациенток звездного хирурга обвинила Светлану Сильваши в публикации ее личных данных. За дело взялась адвокат всех пострадавших Елена Сенина.

Жена звездного известного хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши угодила в его скандал с недовольными пациентами. Заявление в полицию подано, автор надеется на возбуждение уголовного дела. Супруга доктора опубликовала в своем личном блоге фотографии обнаженного тела Алевтины, участницы телешоу «Перезагрузка», а также ее персональные данные. Спустя два года после съемок. Она сочла, что имеет на это право, но женщина со снимков — нет. Корреспонденту 5-tv.ru удалось пообщаться со всеми сторонами конфликта.

«Мне начали присылать скриншоты меня обнаженной и говорить: „Заходи в соцсети, посмотри на себя во всей красе. Твои данные, фамилия, имя — все расписано“. Плюс моя фотография. Эта фотография сделана в 2021 году, это вообще в другой клинике сделано. Я была просто удивлена всему этому», — поделилась Алевтина.

Женщина утверждает, что связалась с Сильваши в той же соцсети, где появились снимки, спросила, почему та поступила с ней так жестоко. Да еще и обошлась только фотографиями «до», а «после» сочла необязательными. Алевтина полагала, что ее пытались унизить таким образом — другого объяснения не находила. Но жена хирурга ответила, что подписано соглашение на публикацию, и с нее взятки гладки.

Instagram* / silvashi_officiel; 5-tv.ru

Возомнила себя коллегой супруга-хирурга и взяла его пациентов?

Алевтина не отрицает, что заключала контракт с телеканалом, авторами шоу и клиникой, где проводилось вмешательство. Но лично со Светланой Сильваши у нее нет никаких договоренностей. В том числе на использование снимков в личных целях и распространение личной информации. Поняв, что жена хирурга не намерена извиняться и удалять фото, Алевтина отправилась в полицию.

«Я написала заявление, что фотографии выставлены порнографического содержания и с моими личными данными: фамилия, имя, сколько мне лет, что я мать двоих детей, какие у меня комплексы. Зачем? Конечно, я обратилась в полицию только после нашей переписки», — заявила пострадавшая.

Интересы Алевтины взялась защищать адвокат Елена Сенина. Она же представляет интересы недовольных пластикой у Хайдарова женщин. Всего их набралось больше полусотни, плюс две знаменитости — певицы Слава и Любовь Успенская. Юрист считает, что заявление ее нового клиента более чем обоснованно, что Сильваши по каким-то причинам ассоциирует себя с деятельностью мужа и самостоятельно решает, как распоряжаться судьбой его пациентов.

Но если следовать букве закона и верить словам Алевтины про соглашения, права на публикацию фотографии обнаженной женщины и раскрытие ее личности Светлана не имела. Не имела она и отношения к пластическим операциям постороннего человека. Просто была женой исполнителя.

«Незаконный сбор информации о личной жизни, равно как и распространение информации конфиденциального характера, караются по закону… Даже если Алевтина кому-то предоставляла — клиникам, Тимуру Хайдарову, телепроекту — свои личные данные и позволяла им их каким-то образом использовать, то это касалось исключительно данных лиц, но никак не Светланы Сильваши… Заявление на нее обоснованно подано, передано в органы Следственного комитета, которые, мы надеемся, правильно разберутся в данной ситуации и возбудят уголовное дело», — подчеркнула адвокат Елена Сенина.

Лучшая защита — это нападение. Сильваши заявила о травле

Ситуация с фотографиями на странице жены хирурга спровоцировала скандал, в результате чего женщина заявила, что на нее специально организовали травлю, и подала ответный иск в правоохранительные органы. По ее словам, заявления в МВД РФ уже взяты под контроль центральной прокуратурой Москвы и Московской области. Что же касается Алевтины, тут Сильваши позволила себе лишь короткий комментарий: «Если есть доказательства, то все решит суд».

Конфликт Хайдарова с его пациентами растет как снежный ком, все больше жалоб, все теснее круг людей, называющих себя пострадавшими и даже жертвами «мясника». К данному моменту известно, что звездный хирург согласился на процедуру медиации, о чем официально уведомил Сенину. Соответствующий документ появился в распоряжении 5-tv.ru. К чему приведут переговоры — покажет время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об участии в скандальных разборках Филиппа Киркорова. Народный артист РФ, которого преобразил Хайдаров, стал на его защиту. В ответ певица Слава выдала певца, у которого якобы появились проблемы со здоровьем после операций. После недолгой паузы Киркоров показал, что случилось с его рукой в результате вмешательства.

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