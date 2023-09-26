Второй шанс на жизнь: в Москве наградили родственных доноров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Annette Riedl; 5-tv.ru

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Накануне в столице прошел конгресс «Трансплантация и донорство органов». Там и прошла церемония.

В Москве накануне награждали людей большой смелости и с большими сердцами. Это доноры, которые отдали часть себя — свои органы — другим людям. Детям, внукам, братьям и сестрам, тем самым подарив второй шанс на жизнь.

Церемонию провели на конгрессе трансплантологов. Специальность, которую раньше получали единицы, сейчас освоили сотни врачей. А сложнейшие операции проводят уже в 40 регионах России. С семьями, в которых связь стала еще прочнее — познакомилась корреспондент «Известий» Елена Хмура. Все подробности — в ее репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что житель Калининграда чудом выжил после удара током в десять тысяч вольт.