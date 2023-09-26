Путин провел рабочую встречу с Генпрокурором Красновым: главное

Краснов доложил Путину о помощи участникам спецоперации и их семьям

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Президенту доложили о помощи участникам спецоперации и их семьям. Какие вопросы обсуждались еще?

Поддержка участников спецоперации и содействие в получении социальных выплат стали одной из тем, которые обсуждались в Кремле. О приоритетах в работе Генпрокурор страны Игорь Краснов доложил накануне президенту Владимиру Путину.

А еще удивил его рассказом о новом способом мошенничества в сфере ЖКХ. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Алексея Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поблагодарил Генпрокуратуру РФ за соблюдение законности в ОПК.