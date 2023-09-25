Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских БПЛА над Курской областью

Виктория Алакоз 27 0
Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских БПЛА над Курской областью
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Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

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Атака была успешно пресечена дежурными средствами ПВО.

Над территорией Курской области дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку была успешно пресечена около 22:30.

Прежде стало известно, что этим вечером средствами ПВО были уничтожены семь украинских беспилотников над Белгородской областью

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