Берлин признал передачу Киеву неработающей и устаревшей военной техники

Рита Цветкова 44 0

Глава МИД ФРГ Бербок: Берлин поставлял Киеву неработающую и устаревшую технику

Берлин признал передачу Киеву неработающей и устаревшей военной техники

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

Тема:
Спецоперация

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Министр иностранных дел Германии объяснила, почему задерживается отправка тактических ракет Taurus.

Берлин отправлял Киеву устаревшую и неработающую военную технику. Этот факт признала глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу CNN. Его же использовала в качестве аргумента, объясняя затягивание решения о передаче тактических ракет Taurus. По ее словам, прежде чем организовывать поставки, немецкая сторона хочет тщательно проверить эффективность вооружений.

«Если ты только обещаешь и не делаешь, и даже поставляешь что-то, что не работает, то это не помогает… Некоторые наши системы уже устарели, про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это», — заявила Бербок.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства отметила — пока она не знает, когда Берлин сможет отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты. По словам Бербок, снаряды настолько сложны, что приходится разбираться в каждой детали, а также предполагать, как они сработают на поле боя и кто будет ими управлять.

«Я понимаю, что у Украины времени мало. Но когда мы что-то передаем, это должно работать», — заключила она.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава МИД ФРГ призвала западных партнеров «сброситься» на оборонительный «зонт» для Украины, который должен представлять собой систему ПВО наподобие израильского «Железного купола». Осуществимость грандиозного плана спрогнозировал политолог Игорь Никулин.

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