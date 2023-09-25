На Украине сообщили о взрывах в Николаеве

Фото: www.globallookpress.com / Majdi Fathi

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В области работает воздушная тревога.

Взрывы прогремели в городе Николаев на Украине, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины по состоянию на 23:30, воздушная тревога звучит в Николаевской и Днепропетровской областях.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВКС РФ уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме под Днепропетровском.