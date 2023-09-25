Всероссийские соревнования по стрельбе из лука открылись в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Inderlied; 5-tv.ru

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Состязания между сборными регионов РФ проводятся во второй раз.

В Москве состоялось открытие Всероссийского турнира по стрельбе из лука на Кубок генерального прокурора Российской Федерации. Это вторые по счету соревнования между сборными регионов России. На мероприятии присутствовали и выступали с обращениями к спортсменам генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и мэр Москвы Сергей Собянин. Краснов назвал турнир доброй традицией, которая позволяет популяризировать необычный вид спорта.

«Хотел бы вам пожелать правильных направлений, удачи и чтобы рука не дрогнула. Победят сильнейшие», — сказал он.

Состязания в личных и командных турнирах проходят в олимпийском комплексе «Лужники» с 25 по 28 сентября. Как отметил участник из Якутии Даниил Винокуров, столичные соревнования разительно отличаются от региональных в лучшую сторону. У спортсменов появилась возможность увидеть разные техники стрелкой со всех уголков страны и получить новый профессиональный опыт.

Первый Кубок генпрокурора РФ по стрельбе из лука завершился 2 декабря прошлого года. Тогда судьи разыграли 96 комплектов наград среди 600 участников турнира.

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