В Красногорске мужчина открыл стрельбу по людям

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По последним данным, три человека ранены.

В Красногорске неизвестный открыл огонь по людям. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали злоумышленника, сообщили в ГУ МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть обратились жители микрорайона Опалиха. Они заявили, что слышали звуки, похожие на выстрелы. Сотрудники полиции установили, что между двумя группами граждан произошел конфликт, в результате которого один из мужчин несколько раз выстрелил. Затем скрылся с места происшествия.

Ранения получили три человека, их оперативно доставили в больницу.

Полицейские задержали одного из участников конфликта, им оказался уроженец Ростовской области 1978 года рождения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажир летевшего из Петербурга самолета скончался после потасовки на борту.