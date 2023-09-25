Семь украинских беспилотников уничтожили над Белгородской областью
Виктория Алакоз 26 0
новость
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Атака была успешно пресечена дежурными средствами ПВО.
Текущим вечером была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотников по объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны страны.
Уточняется, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено семь украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что воздушная тревога работала в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев рассказал об отражении ракетной атаки со стороны националистов. Одна из ракет, предварительно, была сбита в районе аэродрома «Бельбек».