Развожаев сообщил о сбитой ракете в районе аэродрома в Севастополе

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Читайте нас в: Дзен Новости

Прежде в городе работала воздушная тревога.

В Севастополе отражают ракетную атаку со стороны украинских националистов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Предварительно, одна из ракет была сбита в районе аэродрома «Бельбек».

«По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома „Бельбек“. Работа продолжается», — написал Развожаев.

Прежде сообщалось, что в Севастополе работала воздушная тревога, на время которой движение общественного транспорта — морского и наземного — было приостановлено. В настоящее время воздушной тревоги в городе нет, уточнил Развожаев.