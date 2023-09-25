Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Движение общественного транспорта приостановлено.

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщает в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

В официальном канале городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры говорится, что на время воздушной тревоги движение общественного транспорта — морского и наземного — приостановлено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дежурные силы ПВО перехватили беспилотники над Брянской и Курской областями.