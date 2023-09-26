«Почта России» ответила Матвиенко на заявление о финансовой дыре

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Директор компании Михаил Волков отметил, что ситуация остается напряженной. В чем дело?

Положение финансовых дел «Почты России» остается напряженным, несмотря на сокращение убытков. Об этом заявил генеральный директор компании Михаил Волков.

При этом за полгода компании удалось поменять тренд и почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности. А также открыть временно закрытые терминалы и вернуть туда сотрудников.

«Но ситуация остается очень напряженной», — приводит его слова пресс-служба компании.

Волков добавил, около 27 тысяч отделений почты, которые расположены в сельских и удаленных районах, имеют отрицательную маржинальность, несмотря на то, что социальная функция выполняется.

Он также отметил, что они необходимы не только гражданам, но и самому государству. К данному моменту «Почта России» работает с правительством РФ над улучшением ситуации и будет в дальнейшем докладывать депутатам Госдумы и сенаторам о достигнутых целях.

В июле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минцифры отклонили идеи о том, чтобы взимать 0,5% от оборота площадок онлайн-торговли в пользу «Почты России». ФАС направила письмо, в котором пояснила, что такая мера приведет к ограничению конкуренции на рынке и другим негативным факторам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в «Почте России» растет финансовая дыра, и посетовала на то, что на это нет никакой реакции.