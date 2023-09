Умер основатель группы The Association Терри Киркман

Фото: фото из открытых источников

Музыкант скончался на 84-м году жизни.

Американский музыкант Терри Киркман, который получил всемирную известность как солист и основатель поп-группы The Association, скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на пост музыкального коллектива. Причина смерти исполнителя не уточняется.

Наибольшей популярности поп-группа из Калифорнии достигла во второй половине прошлого века. Вокал Терри Киркмана можно услышать во многих песнях музыкальной группы.

Основные участники группы впервые стали выступать вместе в 1964 году. Наибольший успех сопутствовал им между 1966 и 1969 годами, когда появились самые крупные шлягеры, среди них: Along Comes Mary, Cherish, Never My Love и Windy.

