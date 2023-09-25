В США назвали регионы, от которых придется отказаться Украине ради мира

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

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Киевский режим находится не в том положении, чтобы диктовать какие-либо условия Москве.

Киев может согласиться на капитуляцию, отказавшись от четырех регионов — Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей — для окончания конфликта. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Единственный способ все закончить — безоговорочная капитуляция Украины», — заявил он.

По его словам, Россия не отдаст присоединенные к стране регионы, поэтому киевский режим находится не в том положении, чтобы диктовать какие-либо условия Москве.

Прежде сообщалось, что самые ярые партнеры Незалежной в Европе стали сдавать позиции из-за приближающихся выборов и других внутренних проблем. Многие западные СМИ считают, что зерновой вопрос ставит под сомнения возможность вступления Украины в Европейский союз.

Первый сигнал о меняющемся отношении к Украине со стороны Европы произошел 16 сентября. Тогда правительство Польши продлило запрет на импорт украинского зерна, обходя согласие Еврокомиссии. Подразумевается, что такое решение власти приняли из-за боязни корыстных интересов украинских олигархов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США предупредили Украину о потере военных аэродромов.