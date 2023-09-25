Пассажир летевшего из Петербурга самолета скончался после потасовки на борту

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Economou

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Из-за чего на борту воздушного судна произошел конфликт?

Пассажир самолета, который летел из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды, скончался после потасовки на борту, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СКФО в своем Telegram-канале.

Во время полета между двумя петербуржцами 42 и 36 лет произошел конфликт. Из-за неуважительного поведения по отношению к другим пассажирам, им замечание сделал 55-летний житель Пятигорска, после чего получил удар по голове.

После приземления буйных мужчин встретили сотрудники транспортной полиции, которые направили нарушителей порядка и потерпевшего в дежурную часть для выяснения обстоятельств. Вскоре состояние последнего ухудшилось, врачам не удалось его спасти. Мужчина скончался от инфаркта.

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В отношении нарушителей составили административные протоколы. Кроме того, против одного из них было возбуждено уголовное дело.

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