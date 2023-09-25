Бродячая собака напала на четырехлетнюю девочку в центре Уфы
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Агрессивное животное уже отловили. В каком состоянии находится ребенок?
Бродячая собака напала на четырехлетнюю девочку и искусала ее в центре Уфы. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Башкирии.
Произошло все днем 23 сентября на улице Пушкина. Бродячая собака к настоящему моменту уже отловлена.
Уточняется, что ребенок получил укушенные раны. Медики оказали ей всю необходимую помощь. Жизни и здоровью девочки сейчас ничего ее угрожает. Вред здоровью потерпевшей будет оценен в рамках судмедэкспертизы.
Следователи проводят проверку по статье о халатности. Обстоятельства и причины устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru писал, что бездомные собаки напали на мальчика в Махачкале. Произошло все на берегу моря. Ребенок сумел спастись, прыгнув в воду, однако животные успели несколько раз укусить его.