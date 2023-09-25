Искали несколько дней: российскую феминистку убил жених в Турции

Феминистку из России убил жених в Турции, ее тело нашли спустя два дня

Фото: www.globallookpress.com / A.Friedrichs, via www.imago-imag

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Анастасия много лет боролась с домашним насилием и помогала другим девушкам. Однако с ней судьба обошлась беспощадно.

Российскую фемактивистку Анастасию Емельянову нашли мертвой в Турции. Сайт 78.ru пишет, что по подозрению в убийстве задержан ее жених.

Уроженка Новосибирска много лет боролась с домашним насилием, продвигала идеи феминизма через YouTube и была одним из создателей петербургского проекта «Ребра Евы».

В прошлом году россиянка решила переехать в Турцию, где на популярном сайте знакомств начала общаться с 31-летним студентом из Сирии. Отношения у пары складывались замечательные. По крайне мере, так казалось со стороны. Емельянова уже даже готовилась стать женой своего избранника, но семейное счастье оказалось хрупким.

«Настя не выходила на связь с 20-го числа. Мы искали ее последние два дня. И вот нашли», — приводит издание слова близкой подруги покойной.

Подозреваемый в убийстве уже задержан. Следствие устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

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