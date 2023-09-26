«Я горжусь, что это он»: Лариса Долина рассказала, кто настоящий отец ее внучки

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Недавно в прессе появились слухи, что дочь артистки могла родить от отчима.

В социальных сетях появились слухи о том, что возможным отцом внучки Ларисы Долиной Александры может быть бывший супруг самой певицы. Об этом сообщило издание «Экспресс газета» со ссылкой на комментарии пользователей в социальных сетях. Пользователи замечали, что Сашенька похожа на бывшего супруга певицы Илью Спицина. Артистка решила раз и навсегда развеять слухи и в своем Telegram-канале выложила пост, где объяснила, кто настоящий папа девочки.

По словам артистки, настоящим отцом является мужчина, которого она хорошо знает. Более того, она благодарна ему, что на свет появилась ее любимая внучка.

«Моя внучка рождена от замечательного парня, которого я знаю очень хорошо и горжусь тем, что именно он стал Сашиным отцом», — призналась Долина.

При этом певица заявила, что существуют определенные причины, по которым имя мужчины не называется. Однако звезда отметила, что Илья Спицын какого-либо отношения к Александре не имеет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Долина поделилась воспоминаниями с дочкой Юлии Началовой.