🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: День борьбы, агрессивности и напора. Обострение конфликтов даже между близкими людьми. Как не допустить этого?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 27 сентября, Луна находится в знаке Весы. Лучше всего не начинать чего-либо нового и глобального, а быстро завершить ранее начатое и спланированное.

♈ Овны

Нелегко найти общий язык с окружающими. Часто вы спорите с коллегами и деловыми партнерами, сами не понимая, в чем истинная причина ваших разногласий.

Космический совет: будьте терпимее.

♉ Тельцы

На этот день лучше не планировать каких-то серьезных дел. Можно завершить то, что было начато раньше, но и тут не исключены затруднения и неприятные неожиданности. Не исключено, что собьют с толку новости, полученные от старых друзей.

Космический совет: завершите начатое.

♊ Близнецы

Несмотря на трудности, которые может принести день, у вас есть шанс достичь успеха. Для этого нужно сохранять самообладание и верность своим принципам. Ситуация меняется быстро, постоянно открываются какие-то новые обстоятельства, но это не заставит вас отказаться от задуманного.

Космический совет: сохраняйте самообладание.

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♋ Раки

Важные дела лучше не откладывать: первая половина дня подходит для них больше, чем вторая. Постарайтесь как можно раньше решить финансовые вопросы, это значительно снизит вероятность потерь.

Космический совет: не откладывайте важные дела.

♌ Львы

День может принести какие-то важные события, значительные перемены. Скорее всего, они будут касаться личной жизни, семейных дел. В работе ситуация более стабильна и предсказуема, к тому же тут вам проще повлиять на то, как идут дела.

Космический совет: будьте готовы к переменам.

♍ Девы

Вы реально смотрите на вещи и не строите иллюзий. Это помогает в решении многих вопросов и профессионального, и личного характера. Хотя вы способны найти выход из самых разных ситуаций и могли бы подсказать окружающим, как лучше действовать, советов лучше не давать: вряд ли их поймут правильно.

Космический совет: не давайте непрошенных советов.

♎ Весы

Вы настроены позитивно. Это помогает в решении многих проблем. На пути едва ли возникнут непреодолимые преграды, а в случае трудностей на вашу сторону встанут многие. Вероятно получение поддержки от влиятельного человека, которому вы прежде оказали важные услуги.

Космический совет: примите поддержку.

♏ Скорпионы

Нелегко найти общий язык с окружающими. Кажется, что они замечают только ваши слабости, ищут повод для критики или каких-то язвительных замечаний. Старайтесь относиться к этому спокойно.

Космический совет: будьте спокойнее.

♐ Стрельцы

Начало дня отлично подходит для того, чтобы навести порядок в делах, завершить то, над чем вы в последнее время трудились и морально подготовиться к новым свершениям.

Космический совет: наведите порядок в делах.

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♑ Козероги

Отличный плодотворный день, подходящий для решения многих вопросов. Вероятны удачные совпадения, благодаря которым вы узнаете что-то важное или завяжете знакомства, которые вскоре окажутся полезными.

Космический совет: найдите новые знакомства.

♒ Водолеи

День приносит много новых идей, но не всегда они практичны и хороши. Поэтому прежде, чем воплощать задуманное в жизнь, изучите ситуацию как следует и посоветуйтесь с людьми, опыту которых доверяете.

Космический совет: посоветуйтесь с близкими.

♊ Рыбы

День может показаться неудачным, но только потому, что вы склонны любым проблемам придавать слишком большое значение. На самом деле все идет не так уж плохо, и вы обязательно это признаете, если постараетесь взглянуть на ситуацию более оптимистично.

Космический совет: относитесь проще ко всему.

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