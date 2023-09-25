В США предупредили Украину о потере военных аэродромов

Фото: www.globallookpress.com / wikipedia.org Mike Freer

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А вместе с ними киевский режим рискует лишиться Су-24.

Россия ответит на удары ракетами Storm Shadow, которые выпускались с украинских самолетов Су-24. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

Бывший военный предупредил, что аэродромы на Западной Украине рискуют быть уничтоженными.

«Су-24, которые стреляли ракетами Storm Shadow, поднимались в воздух со взлетно-посадочных полос на западных рубежах Украины. Иными словами, рядом со Львовом. <…> На Западной Украине есть несколько таких полос. <…> Я уверен, что сейчас русские наблюдают за всеми этими аэродромами», — порассуждал Макгрегор.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ используют мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые с легкостью выведут из строя американские ракеты ATACMS.