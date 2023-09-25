Наши герои: как российские бойцы впятером отразили атаку ВСУ
Российские бойцы впятером отразили атаку ВСУ под селом Урожайное
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Военнослужащие ВС РФ не только не уступили своих позиций, но и заставили противника бежать.
К званию Героя России представлен замкомандира взвода, отбившего атаку украинских штурмовиков под селом Урожайное на южнодонецком направлении.
Пятеро наших бойцов противостояли 12 националистам несколько часов. В итоге они не только не уступили своих позиций, но и заставили противника бежать. Картину боя восстановил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь. Все подробности — в его репортаже.
Шойгу представил к званию Героя России замкомандира взвода Ивана Калашникова
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шойгу доложил Путину о подвиге российских бойцов под Урожайным.