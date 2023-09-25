Наши герои: как российские бойцы впятером отразили атаку ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Военнослужащие ВС РФ не только не уступили своих позиций, но и заставили противника бежать.

К званию Героя России представлен замкомандира взвода, отбившего атаку украинских штурмовиков под селом Урожайное на южнодонецком направлении.

Пятеро наших бойцов противостояли 12 националистам несколько часов. В итоге они не только не уступили своих позиций, но и заставили противника бежать. Картину боя восстановил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь. Все подробности — в его репортаже.

Шойгу представил к званию Героя России замкомандира взвода Ивана Калашникова

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шойгу доложил Путину о подвиге российских бойцов под Урожайным.