В Петербурге мужчина напал с ножом на инспектора ГИБДД

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

Житель Петербурга напал с ножом на сотрудника ДПС. Причем он не был водителем, которого остановил экипаж. Прохожий на улице неожиданно подбежал к инспектору, который стоял возле служебной машины, и нанес несколько ударов в спину, а затем в шею. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Полицейский, защищаясь, применил приемы борьбы. Подоспел его напарник, но мужчина бросился и на него. В конце концов, нападавшего удалось задержать. Мотивы его нападения выясняются. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Сотрудник ДПС в больнице — его жизнь вне опасности.