«Мудрый» совет из интернета: можно ли лечить акне шампунем

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

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Поможет ли такой способ, «взорвавший» сеть, избавиться от прыщей?

Шампунь не может быть эффективным средством для борьбы с акне на лице, даже если в его составе присутствуют противовоспалительные компоненты. Об этом в беседе с Газета.ру сообщила дерматолог-трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова, комментируя такой способ борьбы с прыщами, который активно распространяется в интернете. А именно предлагается нанести на лицо шампунь известной марки, в составе которого есть цинк.

По словам дерматолога, цинк при наружном применении действительно оказывает противовоспалительное действие. Но вопрос в том, что акне имеет не только фактор воспаления. Есть много и иных причин.

«Современные средства направлены на четыре звена патогенеза развития акне. Те же цинковые мази, которые применяли в советское время, направлены только на одно действие. А когда мы говорим об одном действии — полностью вылечить мы не можем. Можем чуть-чуть улучшить состояние за счет противовоспалительного эффекта, но не избавимся от акне», — поделилась дерматолог.

Она добавила, что шампунь, напротив, может навредить коже — пересушить ее.

«На коже волосистой части головы у нас более повышенное салообразование, чем на лице. Соответственно, там более активные детергенты, средства, которые расщепляют жир. И если мы это используем на лицо, то мы можем добиться пересушивания кожи. Поэтому мы разделяем средства для ухода за волосами и ухода за лицом», — заключила эксперт.

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