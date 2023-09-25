«Бесполезны для Украины»: западные ракеты оказались слабы против российских РЭБ

Фото: Reuters / 8TH UNITED STATES ARMY

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Ни ATACMS, ни Storm Shadow, ни SCALP, ни Taurus не смогут оправдать ожиданий противника.

ВС РФ используют мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые с легкостью выведут из строя американские ракеты ATACMS. Их поставки не повлияют на ход спецоперации, заявил экс-морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик

«Они могут промахнуться из-за того, что Россия их заглушит через РЭБ», — прокомментировал он для своего YouTube-канала.

Эксперт обратил внимание, что российские военные с помощью своего оружия уже глушили снаряды HIMARS. Более того, он считает, что ATACMS могут даже не попасть в руки к украинским нацистам. По его словам, эти снаряды могут быть ликвидированы еще на складах.

«Принимая во внимание оба этих фактора, можно сказать, что эти ракеты становятся бесполезными для Украины», — добавил Берлетик.

Бывший морпех отметил, что Storm Shadow, SCALP и Taurus точно так же не смогут помочь украинской стороне.

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом уведомил президента Украины Владимира Зеленского о поставках Киеву ракет дальнего действия ATACMS. Уточнялось, что поставка будет содержать «небольшое количество» снарядов.

Дальность действия ATACMS может достигать 300 километров.

РФ направляла странам НАТО ноту из-за поставок оружия Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие военную помощь ВСУ, станут для российской армии «законной целью». Подчеркивалось также, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт.

Ранее 5-tv.ru писал, что СМИ узнали о доставке на Украину первых танков Abrams в рамках помощи от США.