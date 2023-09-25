«Это дорого»: в Финляндии сделали заявление о поддержке Украины

Фото: www.globallookpress.com / Vesa Moilanen via www.imago-imag

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После вступления в НАТО в стране кое-что осознали, но было уже поздно.

В Финляндии признали, что поддержка Украины дорого обходится стране, впрочем, как и членство в НАТО. Об этом пишет издание The New York Times.

«Вступление в НАТО — это дорого, поддержка Украины — это дорого, и в ближайшее время конца этому не предвидится», — приводит газета слова директора по оборонной политике при Минобороны республики Янне Куусела.

В статье отмечается, что финское военное руководство осознало, что соответствие вооруженным силам военного блока требует принятия сложных и затратных решений. Главная проблема, с которой столкнулась страна — стратегические решения необходимо принимать не только внутри страны, но и за ее пределами.

На данным момент местные чиновники не желают размещать на территории страны военный контингент НАТО. Они считают, что якобы Финляндия пока способна самостоятельно защищать свои границы и охранять территории.

Хельсинки подал заявку на вступление в НАТО после начала спецоперации на Украине. Финляндия официально примкнула к Альянсу в апреле 2023 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Венгрия отказалась поддерживать Украину в международных делах.